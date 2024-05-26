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10:28, 26 мая 2024Бывший СССР

Появились подробности об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Рогов: в ТЦ в Харькове базировался командный пункт украинских военных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

В торговом центре в Харькове базировался командный пункт украинских военных, их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей. Такие подробности появились в Telegram-канале председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

До этого он объявил, что в Харькове удалось уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в строительном гипермаркете.

«В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр"», — пояснил Рогов.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов рассказал, что российские военные расширили зону контроля за Работино на ореховском направлении.

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      Сергей Истомин
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