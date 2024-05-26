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12:39, 26 мая 2024Бывший СССР

На Украине начали подкупать пенсионеров за данные об уклонистах

ТАСС: украинские военкоматы начали подкупать пенсионеров за данные об уклонистах

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Военкоматы в ряде регионов Украины начали подкупать пенсионеров, чтобы они предоставляли им данные об уклонистах от мобилизации. Об этом ТАСС рассказали очевидцы.

Один из собеседников агентства заявил, что сотрудники украинских военкоматов опустились до того, что приходят к пенсионерам и «вербуют их, подговаривают сдавать уклонистов», обещая за это денежное вознаграждение.

Другой житель Киевской области рассказал, что по новому закону о мобилизации украинские военнообязанные должны самостоятельно зарегистрироваться в электронном реестре. Эта заявка является основанием для мобилизации, однако повестки приходят даже тем, кто ее не подавал. Чтобы избежать этого, многие люди вынуждены подавать заявки по неправильным адресам.

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При этом, как подчеркнул еще один собеседник агентства, после принятия нового закона страх и возмущение в обществе выросли до предела.

Ранее украинские военные сообщили, что граждане страны недостаточно проинформированы о ходе мобилизации и недостаток информации их пугает.

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      Алиса Дмитриева
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