Пара москвичей родила троих детей с помощью ЭКО и начала делить их в суде

Москвичи родили троих детей с помощью ЭКО, расстались и начали делить их в суде

Пара из Москвы родила троих детей с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), рассталась и начала делить их в суде. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, мужчина утверждает, что он вообще не отец, а выступил лишь донором, а женщина добивается признания отцовства через суд.

Молодые люди познакомились на работе, начали встречаться, позже стали жить вместе. В брак не вступали, поскольку договорились пожениться после декрета, чтобы не афишировать отношения в компании, где работали. Когда задумались о детях, выяснилось, что мужчина бесплоден. Медики исключили возможность естественного оплодотворения и предложили влюбленным два варианта: либо парень проходит длительное лечение, либо метод ЭКО. Пара остановилась на втором.

Жители столицы заключили договор с частной клиникой. В документах они выступили как супруги.

Через некоторое время у них родилась дочь, а затем — еще двойня. Москвичи воспитывали детей вместе и переехали в новую квартиру, которая, как и предыдущее жилье, принадлежала женщине. Отношения в паре начали портиться. По словам женщины, возлюбленный часто вел себя агрессивно, а однажды ее ударил. Москвичка решила уйти от него и припугнула алиментами. Тогда мужчина и его друзья начали звонить женщине с угрозами отобрать детей.

В итоге ей пришлось обратиться в суд. В ходе разбирательств мужчина признался, что с самого начала не планировал семью, — просто хотел жить в квартире женщины. Для рождения детей он согласился стать лишь донором. Однако со стороны женщины есть более 25 свидетельств показаний и друзей, что он жил с ней и помогал с детьми. Суд первой инстанции и апелляционный горожанка выиграла, остался кассационный. Если она победит и там, это дело станет первым подобным случаем в России.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Москвы в течение шести лет домогался маленькой дочери.