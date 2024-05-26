Патриарх Кирилл объяснил зависть богатых стран к России

Патриарх Кирилл назвал Россию альтернативой цивилизационного развития

Россия стала альтернативой цивилизационного развития, а люди из богатых стран начинают завидовать стране. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, сообщает РИА Новости.

На Россию все больше и больше внимания обращают люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых государств, заявил патриарх. Страна сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, а таже возрождение веры в сердцах людей. По его словам, симбиоз силы науки, технологий вооруженных сил и глубокой веры является выражением предельной силы нации.

Ранее глава РПЦ заявил, что Россия в настоящее время проходит через судьбоносные испытания. По его словам, в Церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества.