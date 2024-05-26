Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте

Президент России Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте

Президент России Владимир Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС.

После возложения венков российский лидер вместе с президентом Узбекистана ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в республике проектов подготовки к Азиатским играм и «Новый Ташкент». Президенту России также были представлены архитектурные особенности монумента независимости.

26 мая Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Российского лидера встретили в аэропорту с цветами. В рамках государственного визита глава государства проведет переговоры с президентом республики.