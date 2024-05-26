С боем перешедшие границу Украины и Румынии мужчины задержаны

Задержаны напавшие на пограничников при пересечении границы Румынии украинцы

Румынские пограничники задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) во время нелегального пересечения границы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанными оказались граждане Украины, проживающие в Запорожской области — Боярко А.С. 1988 года рождения и Нежижим Р.М. 1993 года рождения. В настоящее время готовится запрос на их экстрадицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа и воровстве. Подозреваемым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

О пересечении границы Румынии со стороны Украины двумя мужчинами стало известно 25 мая. Инцидент произошел на участке Деловое — Богдан в Закарпатье. Наряд ГПСУ прибыл на срабатывание сигнальной мины. Сотрудники заметили нарушителей и сделали предупредительные выстрелы в воздух. После этого мужчины напали на пограничника и отобрали у него пистолет «Форт 12 Р», а затем скрылись.