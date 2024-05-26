Стало известно о пострадавшем в результате атаки ВСУ Белгородской области

В результате атаки ВСУ Белгородской области пострадал водитель автомобиля

Сразу несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атакам беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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В результате сброса осколочного боеприпаса в селе Безымено пострадал водитель автомобиля. Мужчина доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра. Транспортное средство полностью сгорело.

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В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. Никто из мирных жителей не пострадал. Взрывом выбило окна, был посечен фасад и поврежден газовый котел. В результате повторной атаки был поврежден легковой автомобиль, обошлось без пострадавших.

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Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в селе Безымено Белгородской области. В здании никого не было, поскольку в населенном пункте действует дистанционный формат обучения.