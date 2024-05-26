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16:29, 26 мая 2024Россия

Стало известно о пострадавшем в результате атаки ВСУ Белгородской области

В результате атаки ВСУ Белгородской области пострадал водитель автомобиля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сразу несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атакам беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате сброса осколочного боеприпаса в селе Безымено пострадал водитель автомобиля. Мужчина доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра. Транспортное средство полностью сгорело.

В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. Никто из мирных жителей не пострадал. Взрывом выбило окна, был посечен фасад и поврежден газовый котел. В результате повторной атаки был поврежден легковой автомобиль, обошлось без пострадавших.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в селе Безымено Белгородской области. В здании никого не было, поскольку в населенном пункте действует дистанционный формат обучения.

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      Мария Черкасова
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