Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 26 мая 2024Мир

Сунак пообещал вернуть обязательный военный призыв в стране

Сунак: Британия вернет военный призыв в случае победы консерваторов на выборах
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна вернется к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент. Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

По данным издания, Сунак вместе с советниками подготовил план. В соответствии с документом, граждане Великобритании по достижению 18 лет должны будут либо один год отслужить в вооруженных силах, либо посвятить два выходных каждый месяц в течение одного года общественно полезной работе. Он подчеркнул, что «быть британцем — это нечто большее, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле». Ожидается, что первый вариант выберут лишь около 10 процентов британских выпускников.

«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут государственную службу: я думаю, они найдут это полезным опытом», — заявил Сунак.

Ранее Сунак сообщил, что досрочные парламентские выборы в Британии назначены на 4 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге ликвидировали психически больного преступника. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении

      Трамп назвал главную угрозу для США

      Взятые в плен украинские военные призвали солдат ВСУ сдаваться

      Украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации

      В словах Путина о готовности России к переговорам увидели скрытый сигнал

      Сунак пообещал вернуть обязательный военный призыв в стране

      Росгвардия показала кадры штурма квартиры стрелявшего по полицейским чеченца

      Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан

      Объявлено наказание для Никки Минаж за провоз наркотиков

      Посол прокомментировал выпады Байдена в адрес Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше