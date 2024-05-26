Сунак пообещал вернуть обязательный военный призыв в стране

Сунак: Британия вернет военный призыв в случае победы консерваторов на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна вернется к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент. Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

По данным издания, Сунак вместе с советниками подготовил план. В соответствии с документом, граждане Великобритании по достижению 18 лет должны будут либо один год отслужить в вооруженных силах, либо посвятить два выходных каждый месяц в течение одного года общественно полезной работе. Он подчеркнул, что «быть британцем — это нечто большее, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле». Ожидается, что первый вариант выберут лишь около 10 процентов британских выпускников.

«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут государственную службу: я думаю, они найдут это полезным опытом», — заявил Сунак.

Ранее Сунак сообщил, что досрочные парламентские выборы в Британии назначены на 4 июля.