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12:33, 26 мая 2024Экономика

В Петербурге столкнулись два судна и попали на видео

В Петербурге под Литейным мостом столкнулись два туристических судна

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись теплоход «Соларис» и прогулочный корабль «Чайка-СПГ». Видео публикует Telegram-канал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая. На появившихся кадрах «Соларис» носом врезается в бок «Чайки», проламывая деревянный край. Отмечается, что обошлось без жертв, при этом судам предстоит пройти ремонт. Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку.

«Соларис» на сегодняшний день считается одним из самых быстроходных и маневренных в своем классе. Он способен развивать скорость до 40 километров в час.

Ранее в Санкт-Петербурге на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Мария Черкасова
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