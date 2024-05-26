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11:19, 26 мая 2024Россия

В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от проведения выборов

Володин: у Зеленского закончилось право выступать от имени Украины

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причину отказа президента Украины Владимира Зеленского от проведения выборов в стране. Свое предположение он высказал в личном Telegram-канале. По его словам, это страх потерять власть.

«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал он.

Парламентарий считает, что Зеленский узурпировал власть и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. По его мнению, украинцы являются единственным источником власти в стране, однако они «находятся в заложниках у диктатора-марионетки».

Володин призвал мобилизованных на основании незаконных решений граждан вернуться обратно домой, так как их высылка на фронт по указу Зеленского является недействительной.

Ранее Зеленский высказался, что его «не сильно беспокоят» рассуждения о нелегитимности после истечения 20 мая срока полномочий в связи с непроведением выборов. «Эти высказывания, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод», — заявил он.

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      Анастасия Алимпиева
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