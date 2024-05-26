В словах Путина о готовности России к переговорам увидели скрытый сигнал

CNN: Путин послал сигнал Западу, заявив о готовности России к переговорам

Заявление президента России Владимира Путина о готовности страны к переговорам с Украиной является сигналом Западу, считает телеканал CNN.

Авторы статьи предположили, что таким образом российский лидер хотел намекнуть западным странам на возможную заморозку линий фронта. Кроме того, по их мнению, слова Путина об урегулировании конфликта могут быть связаны с предстоящей конференцией по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне без участия России. Как отмечается в материале, на саммите Киев обсудит с союзниками сделку, на которую могла бы пойти Москва.

Ранее Путин заявил о готовности России возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей.