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11:18, 26 мая 2024Путешествия

В Турции начался протест против туристических автобусов

На турецком острове Бююкада начался протест против туристических автобусов

Фото: Walter G. Allgöwer / Globallookpress.com

На турецком острове Бююкада начался протест после введения туристических автобусов, сообщает «Турпром».

Недовольства вспыхнули после того, как главное управление стамбульского транспорта доставило на остров десять туристических микроавтобусов. Члены Гражданской инициативы провели акцию протеста и направили письмо с просьбой отменить нововведение в муниципалитет Стамбула, муниципалитет островов и другие компетентные органы.

На острове Бююкада, одном из Принцевых островов, запрещено движение автомобилей — перемещаться можно только на велосипедах и электрокарах. Активисты считают, что автобусы нарушат атмосферу и создадут проблемы с сохранением уникальности территории.

Ранее активисты из ассоциации «Меньше туризма, больше жизни» с испанского острова Майорка пригрозили заблокировать аэропорт Пальмы из-за наплыва туристов в летнее время.

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      Мария Черкасова
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