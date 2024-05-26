Звезду российского сериала задержали за пьяный дебош у отделения полиции

В Петербурге актера «Бандитского Петербурга» Жилкина задержали за дебош

В Санкт-Петербурге звезду российского сериала «Бандитский Петербург» Романа Жилкина задержали за пьяный дебош у отделения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актер приехал в отделение полиции с друзьями из-за того, что один из них собирался написать заявление о мошенничестве. Отмечается, что Жилин находился в алкогольном опьянении. В какой-то момент он вышел на улицу, стал бродить вокруг служебных автомобилей. Когда правоохранители спросили, что делает актер около их машин, он нецензурно выразился в их адрес.

После этого полицейские попросили Жилина угомониться, но на просьбу тот лишь ухмылялся. Затем оперативники попросили актера пройти в отделение для того, чтобы составить протокол за нахождение его в общественном месте в нетрезвом состоянии. В ответ на это Жилин стал толкаться. Тогда силовики забрали звезду сериала в отдел.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, устроившего пьяный дебош в баре.

