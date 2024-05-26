Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 26 мая 2024Силовые структуры

Звезду российского сериала задержали за пьяный дебош у отделения полиции

В Петербурге актера «Бандитского Петербурга» Жилкина задержали за дебош

Кадр: Сериал «Бандитский Петербург»

В Санкт-Петербурге звезду российского сериала «Бандитский Петербург» Романа Жилкина задержали за пьяный дебош у отделения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актер приехал в отделение полиции с друзьями из-за того, что один из них собирался написать заявление о мошенничестве. Отмечается, что Жилин находился в алкогольном опьянении. В какой-то момент он вышел на улицу, стал бродить вокруг служебных автомобилей. Когда правоохранители спросили, что делает актер около их машин, он нецензурно выразился в их адрес.

После этого полицейские попросили Жилина угомониться, но на просьбу тот лишь ухмылялся. Затем оперативники попросили актера пройти в отделение для того, чтобы составить протокол за нахождение его в общественном месте в нетрезвом состоянии. В ответ на это Жилин стал толкаться. Тогда силовики забрали звезду сериала в отдел.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, устроившего пьяный дебош в баре.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на слова Польши об ударе США по российским целям

      Летевший из Турции в Россию пассажирский самолет экстренно сел в Литве

      Последствия наводнения в Армении попали на видео

      В Армении взорвалась газозаправочная станция

      Названы главные ошибки при попытках получить плоский пресс

      В России заявили об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus

      В Госдуме назвали возможную причину лишения земельного участка

      Звезду российского сериала задержали за пьяный дебош у отделения полиции

      На Украине начали подкупать пенсионеров за данные об уклонистах

      В Германии предложили защищать часть территории Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше