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12:27, 27 мая 2024Ценности

64-летняя Надежда Кадышева раскрыла секрет молодости

64-летняя Надежда Кадышева назвала секретом молодости активный образ жизни

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Надежда Кадышева раскрыла секрет молодости. На эту тему она высказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

64-летняя певица, которая активно выступает и гастролирует, назвала секретом своей молодости и красоты активный образ жизни. «Мы с возрастом начинаем бубнить, а надо заниматься спортом, надо как-то питаться более обдуманно. И, конечно, в основном движение. И только все позитивное. Хотя это не очень просто», — заметила знаменитость в разговоре с журналистами.

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      Карина Черных
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