64-летняя Надежда Кадышева раскрыла секрет молодости

64-летняя Надежда Кадышева назвала секретом молодости активный образ жизни

Народная артистка России Надежда Кадышева раскрыла секрет молодости. На эту тему она высказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

64-летняя певица, которая активно выступает и гастролирует, назвала секретом своей молодости и красоты активный образ жизни. «Мы с возрастом начинаем бубнить, а надо заниматься спортом, надо как-то питаться более обдуманно. И, конечно, в основном движение. И только все позитивное. Хотя это не очень просто», — заметила знаменитость в разговоре с журналистами.

В апреле российская модель Елена Перминова также раскрыла поклонникам секрет молодости. 37-летняя манекенщица рассказала, что решилась на аппаратную процедуру по омоложению кожи Morpheus8.