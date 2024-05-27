77-летнего актера и его 55-летнюю возлюбленную сняли обнаженными на пляже

Британского актера Чарльза Дэнса, который исполнил роль Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», и его возлюбленную Алессандру Маси сняли обнаженными на отдыхе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что папарацци запечатлели 77-летнего артиста и его 55-летнюю избранницу на испанском острове Форментера. Пара загорала на нудистском пляже и купалась в Средиземном море, демонстрируя стройные тела.

Известно, что впоследствии актер и его спутница отправились на шопинг в местные магазины. Маси предстала на полученных кадрах в розовых мини-шортах с голубым принтом, черной вязаной кофте и вьетнамках. В свою очередь, Дэнс примерил темно-серые шорты на резинке, голубую рубашку с коротким рукавом и мокасины.

Ранее в мае американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась без одежды на пляже и показала видео фанатам.