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11:54, 27 мая 2024Россия

Россиянка рассказала о моменте атаки беспилотников на Орловскую область

Жительница Орловской области рассказала, что приняла атаку беспилотников за гром

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жительница города Ливны Орловской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что сначала приняла атаку беспилотников за гром. Увиденное она описала в беседе с «Лентой.ру».

Женщина сообщила, что проживает вместе с мужем недалеко от местного хлебокомбината. Звуки взрыва разбудили их около четырех часов утра.

«Не по себе, конечно. Сначала подумала, что гром, потом все поняла. Вышли с мужем на улицу после третьего хлопка. Он увидел первый, что что-то горящее падает в стороне сахарного [завода], [села] Крутого. Через несколько секунд раздался еще один хлопок. Больше ничего», — поделилась она.

Ранее глава региона Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. В результате была повреждена часть фасада административного здания. На место прибыли экстренные службы. Во время устранения последствий на территорию станции упал еще один беспилотник. Происшествие унесло жизнь водителя 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не приводились.

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