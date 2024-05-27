Россиянка рассказала о моменте атаки беспилотников на Орловскую область

Жительница Орловской области рассказала, что приняла атаку беспилотников за гром

Жительница города Ливны Орловской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что сначала приняла атаку беспилотников за гром. Увиденное она описала в беседе с «Лентой.ру».

Женщина сообщила, что проживает вместе с мужем недалеко от местного хлебокомбината. Звуки взрыва разбудили их около четырех часов утра.

«Не по себе, конечно. Сначала подумала, что гром, потом все поняла. Вышли с мужем на улицу после третьего хлопка. Он увидел первый, что что-то горящее падает в стороне сахарного [завода], [села] Крутого. Через несколько секунд раздался еще один хлопок. Больше ничего», — поделилась она.

Ранее глава региона Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. В результате была повреждена часть фасада административного здания. На место прибыли экстренные службы. Во время устранения последствий на территорию станции упал еще один беспилотник. Происшествие унесло жизнь водителя 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не приводились.