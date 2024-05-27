Бегство ВСУ из Нетайлово попало на видео

Mash: на видео попало бегство бойцов ВСУ из взятого ВС РФ села Нетайлово в ДНР

Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Нетайлово попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинцы начали отступать ночью в надежде не попасть под огонь российской артиллерии. «Бежали так быстро, что оставили на позициях автоматы, гранаты, мины и все остальное, что мешало уходить вглубь», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике. Российские силы нанесли поражение 68-й егерской и 24-й механизированной бригадам ВСУ.