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14:29, 27 мая 2024Бывший СССР

Бегство ВСУ из Нетайлово попало на видео

Mash: на видео попало бегство бойцов ВСУ из взятого ВС РФ села Нетайлово в ДНР

Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Нетайлово попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинцы начали отступать ночью в надежде не попасть под огонь российской артиллерии. «Бежали так быстро, что оставили на позициях автоматы, гранаты, мины и все остальное, что мешало уходить вглубь», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике. Российские силы нанесли поражение 68-й егерской и 24-й механизированной бригадам ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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