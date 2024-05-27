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17:00, 27 мая 2024Мир

Бывший советник НАТО назвал причину превосходства России в конфликте

Бывший советник НАТО Бо: Россия видит войну как фильм, поэтому Запад проигрывает

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку, и именно поэтому российская армия одерживает верх в украинском конфликте. С таким заявлением в интервью YouТube-каналу Dialogue Works выступил бывший советник НАТО Жак Бо.

«Запад склонен видеть войну как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику», — сказал отставной военный, отмечая, что российская армия развивается гармонично со всей остальной страной.

Бо подчеркнул, что по этой причине западные страны вынуждены постоянно пересматривать свою стратегию, в отличие от россиян. «Ключевой момент в том, как русские понимают войну, это то, чего не хватает Западу, и по этой причине он проигрывает», — добавил он.

Как ранее заявил Бо, Западу придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, чтобы выдержать прямой конфликт с Россией. По его словам, российская доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров.

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      Виктория Кондратьева
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