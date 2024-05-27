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06:30, 27 мая 2024Наука и техника

Назван простой способ предотвратить рак

MedicalXpress: прививки против ВПЧ предотвратили рак у мужчин

Фото: Tatiana / Pixabay

Исследователи назвали простой способ предотвратить рак как у мужчин, так и у женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) была разработана для предотвращения рака шейки матки у женщин, однако новые данные показывают, что у вакцинированных мужчин наблюдается меньше случаев рака полости рта и горла по сравнению с теми, кто не получал прививки. Эти виды рака более чем в два раза чаще встречаются у мужчин, чем у женщин.

В ходе исследования были проанализированы данные о 3,4 миллиона человек одного возраста, при этом половина была вакцинирована. Как и ожидалось, у вакцинированных женщин был меньший риск развития рака шейки матки в течение как минимум пяти лет после прививки. Однако вакцинированные мужчины имели меньший риск развития любого рака, связанного с ВПЧ, например, рака ануса, полового члена, рта и горла.

ВПЧ, или вирус папилломы человека, очень распространен и передается половым путем. Большинство инфекций ВПЧ не вызывают симптомов и проходят без лечения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у части инфицированных развивается рак, регистрируется около 37 тысяч случаев в год.

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      Александр Еникеев
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