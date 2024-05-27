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15:36, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Данные об увольнении со службы призванных во время мобилизации не подтвердились

Данные об увольнении из ВС призванных по частичной мобилизации не подтвердились
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Распространившаяся в ряде Telegram-каналов информация о том, что министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об увольнении со службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, не нашла подтверждения.

К постам была прикреплена фотокопия приказа министра от 20 мая. Глава Минобороны якобы приказал уволить с военной службы из Вооруженных сил России призванных по частичной мобилизации в период с 22 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года, за исключением тех, кто в это время заключил контракт. Отмечалось, что приказ вступает в силу с 1 июня 2024-го.

Настоящие указы публикуются на сайте Министерства обороны и на официальном портале правовой информации, однако такого документа там нет.

Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента №647 от 21.09.2022. Объявить об увольнении мобилизованных можно также лишь указом главы государства, а не министра обороны.

В документе можно обнаружить логические несоответствия. Так, например, в тексте сказано: «во исполнение Указа "Об объявлении частичной мобилизации" приказано уволить с военной службы (...)». Однако указом об объявлении мобилизации на службу призывают, а не увольняют с нее.

Это не первый фейк, связанный с Андреем Белоусовым и частичной мобилизацией, который распространился в сети. К примеру, ранее в мае сообщалось, что новый глава Минобороны якобы подписал указ о мобилизации, тогда на распространяемых в соцсетях видео выступления министра были видны признаки монтажа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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