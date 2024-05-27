Обнаружен динозавр с крошечными руками

Cladistics: обнаружен динозавр Carnotaurus sastrei с крошечными руками

Палеонтологи Аргентинского музея естественных наук имени Бернардино Ривадавии, Национального совета научных исследований и технологий и Китайского университета Гонконга обнаружили новый вид динозавра-абелизавроида Carnotaurus sastrei с маленькими руками. Результаты исследования опубликованы в журнале Cladistics.

Окаменелые останки были найдены в формации Ла Колония, геологической формации, расположенной на территории современной Аргентины. Останки K. inakayali датируются примерно 70 миллионами лет назад.

Ученые идентифицировали несколько костей черепа, большую часть спины существа, некоторые кости хвоста и почти все кости обеих ног. Динозавр был двуногим и имел чрезвычайно крошечные руки.

Cравнивая останки с несколькими другими типами абелизавроидов и ноазавридов, ученые обнаружили свидетельства быстрых эволюционных изменений в течение некоторых периодов времени и практически никаких изменений в другие. Открытие K. inakayali указывает на то, что абелизавриды были более разнообразными, чем предполагали предыдущие исследования.