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13:48, 27 мая 2024Спорт

Единая лига ВТБ оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей за стычку игрока с судьей

«Локомотив-Кубань» оштрафовали на 500 тысяч рублей за стычку Уайта с судьей
Окаро Уайт

Окаро Уайт. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Единая лига ВТБ приняла решение оштрафовать краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» за поведение американского легионера команды Окаро Уайта в первом матче серии за третье место против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте лиги.

Клуб обязали выплатить 500 тысяч рублей. Персональные санкции применены к Уайту, он отсраненен от участия во второй встрече с «Зенитом», запланированной на 27 мая. Кроме того, американец дисквалифицирован на четыре игры условно.

Инцидент с участием Уайта произошел 25 мая. Баскетболист пошел спорить с судьей по поводу зафиксированрого фола. В ходе дискуссии американец оскорблял рефери, а также попытался схватить его руками. Игрока удалили с площадки.

Встреча завершилась со счетом 79:77 в пользу «Зенита». Серия продлится до четырех побед одной из команд.

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      Алексей Гусев
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