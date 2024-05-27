Египетский военный стал жертвой перестрелки с силами Израиля

Египетский военный стал жертвой в ходе перестрелки у занятого ЦАХАЛ КПП «Рафах»

Египетский военный стал жертвой перестрелки возле занятого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил (ВС) Египта.

«Вооруженные силы Египта и компетентные органы проводят расследование инцидента со стрельбой в приграничном районе "Рафаха", который привел к мученическому уходу из жизни одного из военных», — отмечается в заявлении.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации главы штаба палестинского радикального движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию. Он был ликвидирован в результате авиационного удара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа. Сообщается, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.