В Израиле рассказали о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Армия Израиля рассказала о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

В армии обороны Израиля рассказали о ликвидации главы штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу в результате авиационного удара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу.

Ранее Международный суд ООН призвал Израиль остановить наступление в Рафахе, поскольку ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как в последний раз он призвал Тель-Авив предпринять шаги для смягчения гуманитарного кризиса.

Кроме того, ранее в ЕС заявили, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах. По его мнению, операция Армии обороны Израиля еще больше усугубит тяжелый гуманитарный кризис.