Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 27 мая 2024Силовые структуры

Экс-главу термального комплекса в российском городе осудили за трагедию в термах

В Челябинской области суд приговорил бывшего директора «Баден-Баден» Аббасову

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил бывшего директора термального комплекса «Баден-Баден» Елену Аббасову к двум годам лишения свободы условно за трагедию в термах. Об этом сообщает 74.RU.

Она также должна выплатить миллион рублей родителям пострадавшей. Экс-главу комплекса признали виновной по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

23 февраля 2022 года 11-летняя девочка ныряла в джакузи комплекса, ее волосы зацепились за металлический диск для поступления аэрированной воды. Он был закреплен винтами, которые из-за ненадлежащего обслуживания не позволяли диску оставаться неподвижным на дне бассейна. Деформация диска и образование люфта не дали ребенку спастись.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в школе Краснодара, где сильный ветер сорвал крышу в день проведения торжественной линейки.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Киевлянам предрекли особенно большой дефицит электричества

      Пушилин объяснил значение Архангельского в ДНР для российских военных

      Россиянка наткнулась в лесу на опасного дикого хищника и сняла его на видео

      Дочь Маргариты Тереховой ответила на вопрос о госпитализации актрисы

      64-летняя Надежда Кадышева раскрыла секрет молодости

      На Украине заявили о недостаточном объеме военной помощи для наступления

      Россияне резко заинтересовались одной категорией товаров

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Некоторых людей призвали отказаться от уколов ботокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше