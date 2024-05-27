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13:39, 27 мая 2024Мир

Эрдоган предложил переписать Конституцию

Эрдоган: Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции, новый основной закон стал необходимостью. Переписать Конституцию предложил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, трансляция выступления доступна на его странице в соцсети X.

«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом» — сказал турецкий лидер.

По его словам, если исключить Конституции Турции 1921 и 1924 годов, то остальные были созданы по директивам опеки и навязаны народу.

15 мая Эрдоган созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота. Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя.

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      Семен Александров
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