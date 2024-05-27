Эрдоган предложил переписать Конституцию

Эрдоган: Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции

Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции, новый основной закон стал необходимостью. Переписать Конституцию предложил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, трансляция выступления доступна на его странице в соцсети X.

«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом» — сказал турецкий лидер.

По его словам, если исключить Конституции Турции 1921 и 1924 годов, то остальные были созданы по директивам опеки и навязаны народу.

15 мая Эрдоган созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота. Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя.