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01:24, 27 мая 2024Мир

Евродепутат обвинил США в лицемерии

Еевродепутат Жувен: украинский конфликт стал для США очень выгодным бизнесом

Фото: Dave Sherrill / Unsplash

Еевродепутат от Франции Эрве Жувен обвинил США в лицемерии. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

По его словам, украинский конфликт стал для Соединенных Штатов «очень выгодным бизнесом, чего не скажешь о Евросоюзе». Он подчеркнул, что все усилия Запада должны быть направлены на поиск мирного решения.

«Меня пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также некоторые наши действия на Украине. В частности, наличие там инструкторов, в отношении которых не всегда понятно, что отличает их от солдат, участвующих в военных операциях», — сказал он.

Депутат также выразил опасения, что Европа, в том числе Франция, будут втянуты в постепенную эскалацию, которая может привести к самому худшему исходу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский союз за втягивание в конфликт на Украине. Политик заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт, не просчитав, во что это обойдется.

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      Марина Совина
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