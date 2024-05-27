Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды

Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды, отклонив жалобу его адвоката на арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Басманного суда столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая оставлено без изменений. Юсуфзоды обвиняется по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным Следственного комитета России, он со своей банковской карты перевел деньги на проживание террористам. Также обвиняемый после нападения перечислил денежные средства одному из исполнителей преступления. О его поимке стало известно 1 апреля.