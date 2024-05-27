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05:02, 27 мая 2024Из жизни

Рыболов поймал королевского спинорога рекордного размера

В США рыболов поймал королевского спинорога и поставил рекорд штата Джорджия

Фото: Khairil Azhar Junos / Shutterstock / Fotodom

Рыболов Брайан Ричбург поймал самого крупного королевского спинорога в истории американского штата Джорджия. Об этом сообщает Fox News.

17 мая Ричбург удил рыбу с друзьями. Он рассчитывал наловить больших корифен, ваху и крабов, но к обеду у него почти перестало клевать. Тогда рыболов закинул наживку ближе ко дну. К его удивлению, это сработала, и вскоре он вытащил нечто, по его словам, «большое, яркое и красивое». Это был на редкость крупный королевский спинорок — тропическая рыба, встречающаяся в западной Атлантике.

Ричбург не сразу понял, что ему попался экземпляр рекордного размера. Он едва не разделал эту рыбу вслед за другими, но в итоге решил сначала взвесить. Оказалось, что он поставил рекорд: ему попался спинорог весом 4,26 килограмма. До этого максимальный вес спинорога, пойманного в штате, был почти на килограмм меньше — 3,44 килограмма.

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Улов Ричбурга официально признали новым рекордом штата.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

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      Олег Парамонов
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