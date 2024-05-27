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21:18, 27 мая 2024Мир

Французы грубо остановили Макрона из-за Украины

JDD: французы грубо остановили Макрона из-за вопроса о помощи Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Jan Woitas / Global Look Press

Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице и спросили, почему правительство отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы живут в нищете. Об этом пишет Le Journal De Dimanche (JDD).

Макрон встретился с населением Туркуэна перед посещением матча «ПСЖ» — «Лион». Во время встречи один из прохожих грубо остановил политика. «Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французскому народу?» — задал он вопрос президенту.

Макрон ответил, что помощь Киеву — для будущего Франции. «А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?» — спросил житель.

Ранее Макрон заявил, что европейцы не ведут войну против России или российского народа.

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      Марина Совина
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