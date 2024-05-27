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20:29, 27 мая 2024Мир

Макрон заявил об отсутствии войны Европы с Россией

Макрон заявил, что европейцы не ведут войну с Россией или российским народом

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Европейцы не ведут войну против России или российского народа. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает BFMTV.

«Мы, европейцы, не ведем войну с Россией или российским народом», — отметил французский лидер.

27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов.

Он заявил, что подписал соответствующие документы в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню по видеосвязи. Сырский похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

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      Лина Пивоварова
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