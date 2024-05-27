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16:27, 27 мая 2024Мир

ФРГ выступила против защиты неба над Украиной с границ НАТО

Кабмин ФРГ: защита неба над Украиной равносильна участию НАТО в конфликте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Защита неба на западной частью Украины с границ НАТО равносильна участию альянса в конфликте. Против этой инициативы выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«На наш взгляд, такой шаг был бы прямым участием в этом конфликте. И это не то, к чему мы стремимся», — отметил он.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Польша хочет возглавить группу стран НАТО для обеспечения противовоздушной обороны Западной Украины силами альянса. Отмечается, что другие страны альянса также обсуждают вопрос отправки инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно на Украине.

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      Семен Александров
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