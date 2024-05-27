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19:44, 27 мая 2024Силовые структуры

Глав МВД и Минобрнауки Латвии объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии
Рихардс Козловскис

Рихардс Козловскис. Фото: Saeima / Wikipedia

МВД России объявило в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии Рихардса Козловскиса и Анду Чакшу, об этом сообщает РИА Новости.

Козловскиса и Чакшу разыскивают по статье Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде граждан России, которые не выполнили требования получения вида на жительство (ВНЖ).

16 мая МВД РФ объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников.

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