Силовые структуры
Глав МВД и Минобрнауки Латвии объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии
МВД России объявило в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии Рихардса Козловскиса и Анду Чакшу, об этом сообщает РИА Новости.
Козловскиса и Чакшу разыскивают по статье Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.
Ранее сообщалось, что власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде граждан России, которые не выполнили требования получения вида на жительство (ВНЖ).
16 мая МВД РФ объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников.