Глава МИД Венгрии посетит ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Петербургский экономический форум

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посетит Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«В программе, опубликованной на официальном сайте форума, содержится информация об участии главы МИД Венгрии Сийярто», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что дипломат примет участие в одной из сессий 6 июня.

4 марта Сийярто сообщил, что планирует посетить Петербургский экономический форум. Он отметил, что получил приглашение на ПМЭФ и «думает туда поехать».

Гостями ПМЭФ в 2024 году станут несколько стран. Участие уже подтвердили Китай и Иран, причем иранская гостиная станет одной из тематических площадок форума. Там расскажут о культуре и истории страны, а также проведут встречи с российским бизнесом.

Статус страны-гостя ПМЭФ подтвердил посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента Российской Федерации Антоном Кобяковым.

Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня в Санкт-Петербурге.