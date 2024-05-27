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22:20, 27 мая 2024Бывший СССР

Главного редактора украинского издания отправили на фронт

Главреда украинской «Экономической правды» Денкова отправили на фронт

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова, ранее задержанного сотрудниками военкомата в Одесской области, отправили на фронт. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы нашли общий язык, и я скоро присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента», — заявил журналист.

По его словам, это является для него лучшим из возможных вариантов.

Ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) города Белгород-Днестровский удерживали Денкова в течение суток, отобрав у него все средства связи. Семья главреда не смогла связаться с ним и, обнаружив его исчезновение, обратилась в полицию.

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      Марина Совина
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