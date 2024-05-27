Главного редактора украинского издания задержали сотрудники военкомата

Главреда украинской «Экономической правды» Денкова задержали в Одесской области

Главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова задержали сотрудники военкомата в Одесской области. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Сообщается, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) города Белгород-Днестровский сутки удерживают Денкова. Причина, по которой журналист был задержан, неизвестна.

По данным «Украинской правды», у Денкова отобрали все средства связи. Из-за этого семья главреда не смогла связаться с ним и, обнаружив его исчезновение, обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что журналиста задержали сотрудники ТЦК.

Ранее стало известно о жалобах украинцев на грубые методы, применяемые во время мобилизации граждан. Сообщалось, что сотрудники ТЦК применяли перцовый баллончик или вступали в драки.