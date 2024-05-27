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23:06, 27 мая 2024Россия

Губернатор Орловской области прокомментировал арест Лежнева

Клычков: арест Лежнева не отразится на доставке гуманитарного груза в зону СВО
Сергей Лежнев

Сергей Лежнев. Кадр: Александр Бывшев / YouTube

Арест советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в течение двух лет доставлявшего гуманитарный груз в зону специальной военной операции (СВО), не отразится на новых поставках российским военным, заявил глава региона Андрей Клычков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, правоохранительные органы занимаются делом Лежнева. Губернатор выразил надежду, что они сделают свою работу «беспристрастно, спокойно».

«Возникшие обстоятельства, они закончатся, необходимо двигаться дальше, и мы уже на 29 и 30 [мая] запланировали доставку груза, который ребята будут получать», — прокомментировал он.

Лежнев был задержан 26 мая по делу о хищении 76 миллионов рублей после дачи показаний его подельником — подрядчиком и гендиректором белгородской компании «Ремспецмост».

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      Марина Совина
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