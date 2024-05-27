Информация об ужесточении продажи SIM-карт в новых регионах не подтвердилась

Сообщения об ужесточении продажи SIM-карт в новых регионах не подтвердились

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что российские власти заставляют жителей новых регионов покупать SIM-карты по паспортам, а следующим шагом станет сдача биометрических данных и ДНК.

Публикации о новых правилах приобретения SIM-карт связаны с обсуждением идеи ужесточить продажу для борьбы с серым рынком. При этом официально о продаже SIM-карт по биометрии, в МФЦ или с помощью электронной подписи не сообщалось.

В России с 1 июня 2018 года действуют поправки к закону «О связи», которые были разработаны с участием Роскомнадзора для более эффективного противодействия незаконной реализации SIM-карт. Согласно поправкам, абоненты обязаны сообщать оператору свои паспортные данные.

Комитет по вопросам цифровой трансформации Украины также выступал за привязку SIM-карт к паспорту для защиты от мошенников. В Верховной Раде отмечали, что большинство номеров телефонов и так привязаны к конкретным людям через банковские услуги, поэтому персонификация является формальной. Так, абоненты должны идентифицировать себя до 1 января 2025 года.

Информация об ужесточении продажи SIM-карт в новых регионах не получила распространения среди российских СМИ.

