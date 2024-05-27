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13:35, 27 мая 2024Наука и техника

Внутренности нового гаджета Apple показали на видео

iFixit: новый iPad Air имеет большой аккумулятор и низкую ремонтопригодность

Фото: Apple Inc.

Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность нового планшета Apple iPad Air. Об этом они рассказали в ролике на YouTube-канале фирмы.

Проект iFixit занимается изучением устройства гаджетов и написанием инструкций по их ремонту. При оценивании iPad Air они отметили, что планшет крайне сложно разобрать — для этого пришлось использовать присоски и прочий специальный инструмент. При этом испортить хрупкий дисплей девайса довольно просто: например, если неосторожно потянуть за нижнюю часть передней панели.

Когда авторы добрались до внутренностей iPad Air, то заметили, что модель получила фронтальную камеру новой конструкции и магниты для крепления стилуса Apple Pencil Pro. На видео специалисты также показали обновленный большой аккумулятор устройства.

Авторы iFixit поставили iPad Air 3 из 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности. Энтузиасты отметили, что девайс очень сложно разобрать и отремонтировать. В заключении специалисты сыронизировали, что Apple не удастся стать углеродно-нейтральной корпорацией к 2030 году, как она планирует, если компания будет и дальше выпускать девайсы, которые невозможно отремонтировать.

7 мая корпорация Apple провела презентацию, посвященную планшетам iPad Pro и Air. Новые планшеты Pro и Air оценили минимум в 999 и 599 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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