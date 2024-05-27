Эстонский президент захотел поставить Россию на колени

Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить РФ на колени

Эстония собирается сделать все возможное для того, чтобы поставить Россию на колени. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис в беседе с финским изданием Yle.

По его словам, переговоры по Украине возможны лишь после того, как Россия потерпит военное поражение. Он уточнил, что Киеву сейчас нужна не помощь военного контингента НАТО, а поставки западных вооружений.

Карис отметил, что важно продолжать санкционное давление для того, чтобы простые россияне почувствовали «необходимость перемен».

Ранее президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин в целом стремится сохранить контакты с Москвой.