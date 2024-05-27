Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 27 мая 2024Бывший СССР

Эстонский президент захотел поставить Россию на колени

Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить РФ на колени

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Эстония собирается сделать все возможное для того, чтобы поставить Россию на колени. Такое заявление сделал президент страны Алар Карис в беседе с финским изданием Yle.

По его словам, переговоры по Украине возможны лишь после того, как Россия потерпит военное поражение. Он уточнил, что Киеву сейчас нужна не помощь военного контингента НАТО, а поставки западных вооружений.

Карис отметил, что важно продолжать санкционное давление для того, чтобы простые россияне почувствовали «необходимость перемен».

Ранее президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин в целом стремится сохранить контакты с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Военная хунта Буркина-Фасо продлила правление до 2029 года

      Расправившийся с любовницей и ее матерью россиянин ушел из колонии на СВО

      Мошенница под видом врача ограбила российскую пенсионерку на 157 тысяч рублей

      Генерал ВСУ обвинил армейскую систему в порабощении украинцев

      Эстонский президент захотел поставить Россию на колени

      Россиянка попыталась заживо сжечь сожителя и попала под суд

      Яна Рудковская показала внешность после пластики у звездного хирурга Хайдарова

      В России легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой на трассе и попала на видео

      Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше