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09:01, 27 мая 2024Экономика

Люксембург отказался возвращать активы Михаилу Фридману

Власти Люксембурга заявили о соблюдении санкций Евросоюза против Фридмана

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Люксембург отказался возвращать замороженные в стране активы российского бизнесмена Михаила Фридмана. По словам представителя правительства, власти государства проинформированы о требованиях предпринимателя, однако не намерены нарушать введенные против него санкции, пишет РИА Новости.

«Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана», — заявил собеседник агентства. Он также сообщил, что каких-либо судебных разбирательств по этому вопросу на данный момент не ведется. Правительство Люксембурга не может давать каких-либо других комментариев по этой теме, добавил источник.

Ранее газета Ведомости сообщала, что Фридман потребовал от властей европейского государства компенсации за «экспроприированные» страной активы. Он оценил их общую стоимость в 15,8 миллиарда евро (около полутора триллионов рублей) и пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию.

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