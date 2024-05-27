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11:47, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Запад в согласии на раздел страны

В Верховной Раде обвинили Запад в согласии на раздел Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Некоторые представители Запада согласились на раздел Украины. В согласии на такие события их обвинил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, передает BBC.

«Мне кажется, что некоторые уже согласились на раздел Украины», — сказал он. Мережко отметил, что задержки военной поддержки свидетельствуют о разногласиях во внешней политике Запада.

По его мнению, Запад проводит политику, направленную на избежание полного поражения Украины, при этом не вступая в прямой конфликт с Россией. Он отметил, что это лишает западную сторону решительности.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, конфликт на Украине может быть завершен посредством территориального раздела по примеру окончания Корейской войны в 1953 году. Он также раскритиковал политику администрации президента США Джо Байдена.

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      Кристина Есикова
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