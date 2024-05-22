В США допустили раздел территории Украины по примеру Кореи

Сенатор Пол: Украина может быть разделена по примеру Кореи

Конфликт на Украине может быть завершен посредством территориального раздела по примеру окончания Корейской войны в 1953 году. Об этом заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, передает The American Conservative.

«Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова», — приводит издание слова политика.

Пол также раскритиковал политику администрации президента США Джо Байдена. По его словам, она лишь способствует продолжению конфликта, затягивая возможные сценарии его урегулирования. Сенатор добавил, что долгосрочный мир будет возможен только тогда, когда Украина станет полноценным нейтральным государством.

Ранее Пол заявил о необходимо исключить помощь Киеву из проекта бюджета США. Он раскритиковал американское руководство за стремление финансировать другую страну в ущерб собственной.