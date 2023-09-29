Сенатор США потребовал прекратить помощь Украине

Сенатор Пол призвал исключить финансовую помощь Украине из проекта бюджета США

Необходимо исключить помощь Украине из проекта бюджета США. С таким призывом выступил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в соцсети X (бывший Twitter).

Конгрессмен подчеркнул, что только в этом случае он согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета. Он раскритиковал американское руководство за стремление финансировать другую страну в ущерб собственной. «Ему следует винить [в задержке бюджета] исключительно собственную неспособность к компромиссу», — заявил Пол.

Ранее конгрессмен Пол Госар назвал безответственным включение 6 миллиардов долларов на помощь Украине в проект бюджета. Он отметил, что при этом не планируется выделять средства на защиту южных границ США от нелегальных мигрантов.