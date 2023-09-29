Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 29 сентября 2023Мир

Сенатор США потребовал прекратить помощь Украине

Сенатор Пол призвал исключить финансовую помощь Украине из проекта бюджета США
Рэнд Пол

Рэнд Пол. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Необходимо исключить помощь Украине из проекта бюджета США. С таким призывом выступил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в соцсети X (бывший Twitter).

Конгрессмен подчеркнул, что только в этом случае он согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета. Он раскритиковал американское руководство за стремление финансировать другую страну в ущерб собственной. «Ему следует винить [в задержке бюджета] исключительно собственную неспособность к компромиссу», — заявил Пол.

Ранее конгрессмен Пол Госар назвал безответственным включение 6 миллиардов долларов на помощь Украине в проект бюджета. Он отметил, что при этом не планируется выделять средства на защиту южных границ США от нелегальных мигрантов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Не могла быть частью этого». Российская шахматистка Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

    Полная блогерша спародировала фото грязной Кайли Дженнер в нижнем белье

    iPhone 13 подешевел в России

    В Генштабе высказались об отправке призывников в зону СВО

    Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым добровольцев

    В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов

    Стало известно число переехавших из Карабаха в Армению людей

    Генштаб опроверг сообщения о планах проведения дополнительной мобилизации

    Тело заслуженного деятеля культуры России нашли на улице в Москве

    АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada X-Cross 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости