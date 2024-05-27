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10:55, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине потратили миллионы долларов на исследование пингвинов

Украина в 2024 году потратила 11,6 миллиона долларов на исследование пингвинов

Фото: Unsplash

На Украине за 2023 и 2024 годы на исследование пингвинов потратили более 23 миллионов долларов (свыше 2 миллиардов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Так, за 2023 год Киев направил на исследование пингвинов 11,7 миллиона долларов (более 1,07 миллиарда рублей). Еще 11,6 миллиона долларов (порядка 1,06 миллиарда рублей) Украина потратила на данные цели за первые несколько месяцев в 2024 году, говорится в публикации.

Ранее на Украине актриса и волонтер Алла Мартынюк пожаловалась на резкий спад уровня пожертвований для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, причинами этого в том числе стали усталость населения от конфликта и перевоз предпринимателями бизнеса за границу.

На нехватку средств на оружие ранее также сетовал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он заявлял, что для закупки вооружения в бюджете страны недостает 5 миллиардов долларов.

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      Екатерина Грищенко
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