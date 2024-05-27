На Урале мужчина впал в кому после драки на парковке ТЦ

Ura.ru: житель Екатеринбурга впал в кому после драки на парковке ТЦ

Житель Екатеринбурга впал в кому после драки с неизвестным на парковке торгового центра (ТЦ) «Гринвич». Об этом сообщило уральское агентство URA.RU.

Один из источников издания рассказал, что все произошло накануне. Пострадавший был пьян и толкнул какого-то человека. Завязался конфликт, после которого неизвестный отпихнул от себя агрессора, тот упал и разбил себе нос. Охранники парковки оперативно среагировали и вызвали медиков.

Горожанина в состоянии комы доставили в 23-ю больницу. Кроме черепно-мозговой травмы, у него диагностировали аспирацию легкого кровью, которая в большом количестве попала в дыхательные пути. Из-за крайне тяжелого состояния опросить мужчину не удалось. Известно, что ему 25 лет и что он приехал из города Полевской.

Правоохранители объявили в розыск нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний подросток впал в кому после того, как мать решила лечить его дома самостоятельно.