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09:55, 27 апреля 2024Россия

В Санкт-Петербурге домашнее лечение привело к коме и смерти подростка

В Петербурге заболевший подросток впал в кому из-за лечившей его дома матери

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток впал в кому после того, как его мать решила лечить его дома самостоятельно. Врачи не смогли его спасти, сообщает 78.ru.

У подростка, который жил вместе с матерью на улице Котина в Красносельском районе Санкт-Петербурга, около недели назад нашли анемию — это показал его анализ крови. Мать мальчика решила не обращаться к врачам и давала сыну таблетки для поднятия гемоглобина, а также внутривенно вводила ему препараты «железа». На этом фоне у подростка начались проблемы с желудком, связанные с его иммунным заболеванием.

Вызвать скорую пришлось, когда школьнику резко стало плохо. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу. Медики диагностировали у него желудочно-кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок и постгеморрагическую анемию.

Известно, что мальчик жил в неполной семье. Его воспитанием занималась мать, отец навещал его в выходные. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Бурятии женщина впала в кому из-за ваты в ухе после самолечения. Женщина обратилась к врачам с жалобами на головокружения, рвоту и гнойные выделения из левого уха.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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