Россиянка впала в кому из-за ваты в ухе

Минздрав сообщил, что в Бурятии женщина впала в кому после самолечения от ваты в ухе

В Бурятии женщина впала в кому из-за ваты в ухе после самолечения. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

Там сообщили, что женщина обратилась к врачам с жалобами на головокружения, рвоту и гнойные выделения из левого уха. Медики провели компьютерную томографию (КТ) и обнаружили большое число гноя. Выяснилось, что симптомы болезни у женщины вызвала вата в ухе, о которой она забыла.

«Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт — произошло расширение сосудов, воспаление по кровеносному руслу, инфекция проникла в мозг и развился менингит», — говорится в сообщении министерства.

Женщину экстренно госпитализировали, и она впала в кому. Врачи провели две операции, после чего женщина начала идти на поправку. При этом после перенесенного менингита у нее развились неврологические нарушения, среди которых парез конечностей и утрата способности формировать речь.

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