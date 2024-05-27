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15:27, 27 мая 2024Забота о себе

Названо оптимальное количество чая в сутки

Диетолог Волкова: рекомендуется выпивать не более двух чашек чая в сутки

Фото: Unsplash

В сутки рекомендуется выпивать не более двух чашек черного или зеленого чая, заявила врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Оптимальное количество напитка она назвала РИА Новости.

По словам Волковой, напитки с кофеином, в том числе чай, не стоит употреблять в вечерние часы, так как они могут вызвать бессонницу. Днем злоупотреблять чаем тоже не стоит. Она посоветовала выпивать не более двух чашек черного или зеленого чая и одну чашку кофе. При этом диетолог допустила употребление травяных чаев.

Кроме того, Волкова призвала полностью отказаться от сахара в кофе и чае, а также от других сладких напитков, пакетированных соков и газировки.

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      Екатерина Улитина
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