Названо оптимальное количество чая в сутки

Диетолог Волкова: рекомендуется выпивать не более двух чашек чая в сутки

В сутки рекомендуется выпивать не более двух чашек черного или зеленого чая, заявила врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Оптимальное количество напитка она назвала РИА Новости.

По словам Волковой, напитки с кофеином, в том числе чай, не стоит употреблять в вечерние часы, так как они могут вызвать бессонницу. Днем злоупотреблять чаем тоже не стоит. Она посоветовала выпивать не более двух чашек черного или зеленого чая и одну чашку кофе. При этом диетолог допустила употребление травяных чаев.

Кроме того, Волкова призвала полностью отказаться от сахара в кофе и чае, а также от других сладких напитков, пакетированных соков и газировки.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко посоветовала некоторым людям отказаться от клубники. По ее словам, ягоды не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и воспалительных процессах.