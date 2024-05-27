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20:45, 27 мая 2024Мир

Нетаньяху назвал трагическим унесший жизни мирных граждан удар Израиля по Рафаху

Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» мощный удар Израиля по Рафаху

Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» мощный удар Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Рафаху, который унес жизни по меньшей мере 35 мирных граждан. Его цитирует ТАСС.

По словам Нетаньяху, страна «обеспечила эвакуацию миллиона жителей», однако «несмотря на все усилия, произошел трагический инцидент», когда Израиль нанес удар по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву. Он также пообещал расследовать случившееся.

26 мая военное крыло ХАМАС объявило о запуске по Тель-Авиву «большого количества ракет», объяснив свои действия необходимостью ответа на лишение жизни Израилем мирного населения в секторе Газа.

Позднее власти Газы сообщили, что израильская армия нанесла мощный ответный удар, который пришелся на лагерь для перемещенных лиц. По их словам, Израиль называл это место «безопасной зоной» и призывал эвакуировать туда мирных граждан. По имеющимся данным, как минимум 35 человек не выжили.

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      Лина Пивоварова
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